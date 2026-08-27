Amparo Henríquez, una mujer que desde hace 15 años recibe hemodiálisis porque sus riñones ya no pueden filtrar la sangre y liberar las toxinas del cuerpo. Tres horas por día, tres días a la semana, debe hacerse el tratamiento para evitar complicaciones de salud. Su enfermedad no es limitante, asegura, pero si le cambió la vida.

Desde abril de este año, el Centro Integral de Hemodiálisis del Seguro Social recibe diariamente a 280 pacientes, a quienes brinda atención completa en diferentes áreas.

El seguimiento de cada paciente es una constante aquí, pues periódicamente se les practican diferentes exámenes para determinar su estado de salud.

Los usuarios también destacan los servicios que se les brindan.

En las instalaciones se han colocado mensajes motivadores como una forma de apoyar al paciente, pero el acompañamiento de familiares también es necesario; aunque para ello implique un cambio en su estilo de vida.

Si desea recibir atención en este centro hospitalario puede solicitar información en cualquier unidad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que cuente con nefrología y programas de diálisis peritoneal o hemodiálisis.