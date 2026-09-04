Centro de Resguardo de Santa Tecla realizará jornada de adopción de cachorros rescatados este sábado

El Centro de Resguardo de Santa Tecla llevará a cabo este sábado una jornada de adopción en Veterinaria La Mascota, de 9:00 a 17:00 horas, donde ofrecerán entre 15 y 20 cachorros rescatados de condiciones de abandono y maltrato, completamente vacunados y desparasitados.

Marina, representante del centro, explicó que los interesados deben llenar un formulario con datos como dirección y número de documento.

La organización realiza un seguimiento de seis meses a un año para constatar que el perrito sea parte de una familia y no una adopción por impulso.

Los cinco cachorros presentados en el set, hijos de una perra labrador rescatada el 3 de agosto en Urbanizaciones Margaritas, no estarán disponibles mañana por ser muy pequeños.

Cuatro de los nueve cachorros de esa camada murieron ahogados durante tormentas recientes. El alcalde de Santa Tecla respalda el bienestar animal y el centro reporta cualquier irregularidad para hacer inspecciones.