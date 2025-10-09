Estas son algunas de las secciones que comprende el centro de capacitación del sheriff de Miami Dade, una agencia certificadora tanto para la oficina del sheriff como de las academias correccionales y de rehabilitación de este condado.

En el centro están asignados 70 elementos entre ellos un mayor, un capitán, 15 sargentos, 32 ayudantes y nueve civiles.

Los reclutas, que están de forma presencial, tienen que pasar por una carrera de obstáculos en un tiempo máximo de 7:57 segundos, que es una prueba de requisito si se quiere aplicar a puestos como ayudante del sheriff.

Para los oficiales que quieran aprender disciplinas como el Jiu Jitsu brasileño también se tiene este espacio, en el cual existe un avance en cintas.

Este lugar también funciona como centro de capacitación regional, si hablamos del triángulo norte, de Guatemala se capacitaron a 436 personas del 2014 al 2017, en temas como en armas y tácticas especiales también conocido como Swat, en respuesta a la violencia doméstica y patrulla en bicicleta, mientras que de Honduras han sido 95 elementos entre 2017 y 2019, que de igual forma han sido por Swat y en el manejo de la escena de crimen, en el caso de El Salvador, durante el año pasado acompañaron al equipo de Swat para la ejecución de una orden de registro.

Para que los países puedan recibir capacitaciones es a través de una sección especial que tienen las embajadas norteamericanas, sobre todo las del hemisferio occidental, que se denomina asuntos internacionales de narcóticos y aplicación de la ley. Cada país tiene diferentes fondos asignados por el congreso de Estados Unidos. En los últimos años se ha tenido un mayor acercamiento con México y Colombia debido a los fondos.

Desde el 2013 se han capacitado a 2,558 agentes del orden de 12 países de América Latina, el Caribe, Europa y Asia.

La oficina del sheriff de Miami Dade es la más grande del sureste de Estados Unidos y la octava más grande del país con más de 3,000 oficiales y más de 1,000 empleados civiles. Su sheriff es electo cada cuatro años por voto de los ciudadanos en una elección pública.