Centro comunitario de atención a la niñez en Aguilares

Más de 80 niños, entre 1 y 6 años, ya tienen un espacio para aprender, jugar y desarrollarse en un entorno seguro.

Se trata del centro comunitario de atención a niñez y familia, inaugurado por el Instituto Crecer Juntos en Aguilares. Aquí recibirán cuidado diario, educación inicial, estimulación oportuna y seguimiento a su crecimiento y desarrollo.

Las instalaciones cuentan con salas diferenciadas y áreas para el aprendizaje, el juego, el descanso y el cuidado, adaptadas a las distintas edades, los padres de familia revelan que los cambios en los niños en aprendizaje, comportamiento y relaciones sociales son notorios.

También se desarrollarán actividades que involucran a las los padres de familia a través de círculos de familia, bebetecas y jardines sensoriales.

A la fecha son más de 1200 niños atendidos en 31 centros comunitarios que operan a nivel nacional en un horario de 7:30 am a 3:30 pm, de lunes a viernes.