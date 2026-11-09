Celine Dion y Jack Black coinciden en el mismo palco durante concierto de Metallica

Celine Dion y Jack Black coincidieron en el mismo palco durante el concierto de Metallica en Las Vegas, y las imágenes de ambos disfrutando del show se viralizaron.

A pesar de que no iban juntos, se encontraron a solo unos metros de distancia porque sus asientos estaban ubicados en el mismo palco.

La banda ofreció su último concierto de este 2026 en la esfera de Las Vegas, con un show conocido por el título Life Burns Faster, que ha presentado cada sábado y domingo desde que inició octubre.

Celine Dion estuvo acompañada por sus hijos gemelos disfrutó del concierto coreando los temas del grupo originario de 1981. Jack Black, reconocido amante de la música, también se encontraba entre el público.