El histórico acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, celebrado con júbilo en las calles de Gaza y Tel Aviv, abre la puerta al fin de una guerra de dos años que ha sumido al territorio palestino en una crisis humanitaria de proporciones catastróficas .

El pacto, firmado en Egipto tras una intensa ronda de negociaciones mediadas por Estados Unidos, Qatar y Egipto, establece la liberación de los 48 rehenes israelíes que permanecen en Gaza a cambio de la excarcelación de cerca de 2.000 prisioneros palestinos.

Aunque el cese de las hostilidades se activará 24 horas después de que el Gobierno israelí ratifique el texto, el conflicto, que según un informe de la ONU constituye un genocidio, ha dejado ya una estela de más de 67.000 fallecidos.