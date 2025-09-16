Decenas de salvadoreños se reunieron en la plaza Gerardo Barrios para finalizar la celebración de los 204 años de independencia con diversas actividades culturales y artísticas, uno de las más esperadas fue la orquesta internacional de los hermanos flores quienes pusieron a bailar a todos los asistentes con su música

Salvadoreños que residen en Estados Unidos viajaron para disfrutar en su país la celebración de la independencia

Los comerciantes aprovecharon las actividades organizadas en el Centro Histórico para vender sus productos

El show de drones fue uno la de los momentos más esperados por los turistas, ya que diferentes figuras iluminaron el cielo y también pudieron disfrutar de fuegos artificiales.