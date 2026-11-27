Cazzu sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de «Por Este Amor», una canción que fusiona el mariachi mexicano con elementos del tango argentino.

El tema forma parte de la edición ampliada de su álbum «Latinaje Deluxe», lanzada el jueves 26 de noviembre. La propuesta marca una nueva exploración sonora de la cantante.

Escrita íntegramente por la artista, la canción aborda el desamor y la intensidad de una relación sentimental. También narra el proceso de recuperar el amor propio después de una ruptura.

«Hoy por fin logré verme al espejo / Y me encontré en ese reflejo / Una mujer que yo nunca fui / Me decidí volver a mí, volver a ser», dice uno de los fragmentos de la letra.