Cazzu revela el nuevo talento musical de su hija Inti a través de un conmovedor video compartido en Instagram, donde la pequeña, a punto de cumplir dos años, toca con concentración un teclado de juguete rosa.

La artista, quien se encuentra inmersa en la producción de su próximo álbum, suele llevar a la niña al estudio, un entorno que ya despierta su interés.

Este destello de vocación temprana surge en un momento donde Cazzu concentra sus esfuerzos en su carrera y maternidad, mostrando un vínculo familiar fortalecido a través de la música.

Imagen: Instagram/ Cazzu