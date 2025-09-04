El empresario Catalino Miranda quedó en libertad con medidas cautelares mientras enfrenta la enfermedad que lo aqueja, lo que le permitirá permanecer con su familia en este proceso.

Su abogada será responsable de informar a las autoridades sobre la evolución de su salud, lo que garantizará un seguimiento permanente y formal.

La decisión judicial, que busca conciliar el derecho a la salud con el cumplimiento de la ley, refleja la importancia de equilibrar las garantías personales con la vigilancia procesal.