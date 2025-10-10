Más de 3,000 casos han sido procesados por el tribunal sancionador de la Defensoría del Consumidor, resultando en multas que superan los 1.3 millones de dólares por venta de productos vencidos, cobros indebidos y otras irregularidades.

Salazar destacó que el sector de servicios financieros se encuentra entre los rubros que mayores casos registra.

A la fecha, la Defensoría ha ejecutado 3,000 verificaciones para el cumplimiento de la ley de Protección al Consumidor, señalando que el 30% fallan; falta de información en promociones y ofertas, publicidad engañosa, venta de productos vencidos, falta de precio a la vista, son alguno de los incumplimientos que comenten los negocios.