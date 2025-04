A casi un mes del cierre del Instituto de Bienestar Animal, las consecuencias han sido negativas de acuerdo con organizaciones, las denuncias por maltrato a perros, gatos y animales silvestres se habrían triplicado en los últimos días, el IBA, creado por medio de la ley especial de protección y bienestar animal, y responsable de ejecutar esa política nacional está en pausa desde el 7 de marzo.

Entre los casos más recientes divulgados se encuentra el de un perro que perdió la vida tras ser agredido con piedras en el complejo educativo Monte Carmelo en Cuscatancingo, fue denunciado a la Policía Nacional Civil, sin embargo, no hubo seguimiento.

Los rescatistas aclaran que, aunque Bienestar Animal y la polipet no estén en funcionamiento, la ley de protección animal sigue vigente y hay otras entidades que tienen competencia y obligación de cumplir con el marco legal. Instan a los ciudadanos a seguir denunciando.

Estas son:

Alcaldías, Ministerios de Agricultura y Ganadería, Salud, Educación, Medio Ambiente, Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la República, concejo superior de Salud Pública, Junta de Vigilancia de la Profesión Médico Veterinaria y organizaciones no gubernamentales.

Animalista señalan que es importante fomentar el respeto, la protección y la defensa de los animales y que el maltrato animal también es adoptar sin tener las condiciones adecuadas, mantenerlos atados, no vacunarlos, no desparasitarlos, no tener agua limpia y no esterilizarlos, estos y otras organizaciones, a nivel nacional instan al ejecutivo a reactivar Bienestar Animal.