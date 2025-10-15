158 casos confirmados de dengue reporta el Ministerio de Salud según los datos del boletín epidemiológico, en el que además se detalla que en la semana 37 se contabilizaron 161 casos sospechosos por esta enfermedad trasmitida por el zancudo, en el mismo periodo también se detectó un paciente sospechoso de chikungunya y otro de zika.

Los menores de edad continúan siendo los más afectados por los casos de dengue.

En el país circulan cuatro serotipos de dengue, y un paciente puede ser afectado por más de uno de estos según los médicos.

Durante este año tres personas han muerto por dengue.

Mientras que el 2024 se el Minsal reportó 9 fallecidos por esta enfermedad, todos menores de edad.