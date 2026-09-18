Casos abreviados que terminaron en cadena perpetua

En 42 días se logró una condena perpetua por feminicidio, pero porque en este crimen se alcanzó un castigo tan rápido mientras otros se tardan años para que se haga justicia es una de las preguntas que surgieron en este segundo caso que se conoció en el país, el primero fue un hombre al que también se le envió a la cárcel de por vida, el hecho se dilucidó en tribunal en 4 meses.

Pero organizaciones defensoras de derechos de las mujeres esperan que otros hechos de feminicidio se ven en juzgados especializados.

También consideran necesario nivelar la rapidez de estos procesos con la demora judicial que aún existe en el país.

El Salvador eliminó de la Constitución la prohibición de la cadena perpetua y ahora permite imponerla a quienes sean declarados culpables de homicidio, violación o terrorismo.