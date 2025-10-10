La Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República ejecutaron la segunda fase del caso «Escudo Virtual», capturando a 51 imputados por delitos cibernéticos tras recibir más de 2,000 denuncias en septiembre de 2025.

El operativo, desarrollado en ocho departamentos incluyendo San Salvador y La Libertad, resultó en el decomiso de 215,000 dólares en efectivo, teléfonos celulares, tabletas y computadoras.

Según la Fiscalía, la estructura criminal utilizaba redes sociales y plataformas como Telegram para reclutar personas que movilizaban dinero mediante transferencias bancarias y criptoactivos.

Los imputados enfrentarán cargos por estafa, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, luego de girarse 56 órdenes de captura en total.