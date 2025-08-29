Susan Monarez, quien tenía menos de un mes a cargo de los centros para el control y la prevención de enfermedades, se había negado a renunciar, en medio de un enfrentamiento con el secretario de salud, Robert F. Kennedy jr.

Los abogados de la funcionaria denunciaron que su cliente fue atacada luego de que se negara a aprobar directivas poco científicas e imprudentes y a despedir a expertos en salud y acusaron al secretario de usar el cargo como arma para obtener rédito político y poner en riesgo la vida de millones de estadounidenses.