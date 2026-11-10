Carreteras con más riesgo de accidentes viales al sobrepasar

Sobrepasar a otro vehículo en un tramo con poca visibilidad, curvas pronunciadas o vías angostas puede convertirse en una maniobra mortal, cuerpos de socorro advierten sobre diferentes carreteras del país donde rebasar representa un alto riesgo de accidentes de tránsito, entre los tramos de mayor riesgo señalados por Cruz Roja destacan la carretera a Comasagua, considerada una de las más peligrosas, Los Chorros, la vía al Boquerón, la carretera al Puerto de La Libertad, bulevar Monseñor Romero y el bulevar Luis Poma, donde se reportan además carreras clandestinas.

Por su parte, Cruz Verde Salvadoreña identifica otros puntos críticos, entre ellos la carretera Panamericana, la Troncal del Norte, la carretera de Oro y los tramos hacia Zacatecoluca, Usulután y Sonsonate, especialmente en sectores como Los Naranjos, Ateos y Armenia.

Ante este panorama, los socorristas hacen un llamado a los conductores a evitar los adelantamientos indebidos, respetar las señales de tránsito y mantener una velocidad adecuada, ya que una maniobra imprudente puede provocar un siniestro vial y terminar en consecuencias fatales.