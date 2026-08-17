Carretera Los Chorros cerrará dos días por voladura de roca para eliminar riesgo sísmico

El Ministerio de Obras Públicas cerrará totalmente la autopista Los Chorros este sábado y domingo para ejecutar voladuras controladas en un talud rocoso. La medida responde a un riesgo geológico evidenciado durante el terremoto de 2001.

La detonación se realizará a la hora cero del sábado para minimizar el impacto en el tráfico. Los trabajos forman parte del proyecto de ampliación de la calzada y la construcción de un viaducto en esa zona. Personal de gestión vial estará desplegado en puntos estratégicos para desviar a los conductores hacia rutas alternas.

El ministro aseguró que se incrementará personal y maquinaria, incluidos turnos nocturnos, para acelerar la remoción de escombros. El proyecto contempla 14,7 kilómetros de autopista y se busca habilitar la vía en el menor tiempo posible.