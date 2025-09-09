Carlos Norberto Méndez y Sandy Camila Méndez permanecerán en prisión provisional por delitos de trata de personas agravada y violación, según decreto del Juzgado Primero de Paz de Sonsonate.

Las investigaciones revelan que Sandy Camila reclutaba a las víctimas a cambio de pagos de su coimputado, quien luego las explotaba sexualmente en lugares determinados.

El caso se maneja bajo estricta reserva judicial para proteger la identidad e integridad de las víctimas, incluyendo cargos por violación a menor incapaz.

Las autoridades continúan recabando evidencias para el proceso judicial que se sigue en contra de ambos acusados.