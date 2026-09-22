Cargas emocionales que enfrentan los psicólogos al atender a sus pacientes

Escuchar el dolor de otras personas es parte del trabajo de un psicólogo, cada consulta puede traer historias de pérdida, violencia, trauma, miedo o situaciones que dejan una fuerte carga emocional.

Pero ¿cómo logran estos profesionales acompañar a sus pacientes sin llevar esas historias a su propia vida?

Establecer límites que permitan separar el trabajo de la vida personal es clave.

Para conseguirlo, los especialistas recurren a distintas herramientas, como la supervisión profesional, los espacios de reflexión, el autocuidado y el apoyo entre colegas.

También es importante reconocer cuándo una historia está generando un impacto mayor y cuándo es necesario buscar apoyo.

Y es que los psicólogos también pueden verse afectados por las historias traumáticas de sus pacientes. Estudios sobre estrés traumático secundario advierten que la exposición constante puede generar desgaste emocional, por lo que especialistas recomiendan supervisión clínica, pausas y límites entre el trabajo y la vida persona.