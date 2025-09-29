Un cardiólogo revela señales silenciosas que indican peligro cardíaco, entre ellas la pérdida de tolerancia a actividades físicas que antes resultaban sencillas.

El doctor Francisco Delgado, especialista en cardiología pediátrica, explica que el cansancio extremo al realizar tareas domésticas constituye una alerta temprana, junto con dolores torácicos y palpitaciones irregulares en reposo.

La dificultad respiratoria al acostarse horizontalmente completa este cuadro de síntomas que muchas personas ignoran durante años, mientras la enfermedad cardiovascular sigue siendo la tercera causa de mortalidad global según estadísticas médicas internacionales que destacan su impacto en todos los grupos etarios.