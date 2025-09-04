La artista Cardi B ha sido absuelta por un jurado de Los Ángeles de una demanda por agresión que reclamaba 24 millones de dólares.

La demandante, Emani Ellis, alegó que la cantante, entonces embarazada, la insultó racialmente y le arañó el rostro en 2018.

No obstante, la defensa argumentó que la supuesta víctima fue quien agredió a Cardi B al intentar grabarla sin consentimiento fuera de una consulta médica, un espacio donde la rapera buscaba proteger su privacidad durante su gestación.

Imagen: Facebook Cardi B