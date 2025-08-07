Por más de dos años los habitantes de la colonia San Francisco en Apopa, han gestionado un muro de contención en el río Tomayate, porque sus viviendas comienzan a ser afectadas, la causa, es el desbordamiento y la erosión que hace en el suelo, situación que ha puesto en riesgo al menos a 7 viviendas.

Las casas ubicadas en la final calle Areneta y también sobre el pasaje Texas, son las más vulnerables, de hecho, algunas paredes ya no tienen donde sostenerse.

Según los afectados, el trámite nunca avanza para que se realice una obra de mitigación en el lugar y como respuesta solamente les han dicho que se trata de una inversión millonaria para poder intervenir, esta vez que ya han agotado todas las instancias, esperan ser escuchados.