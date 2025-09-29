Erika Abigail Morales, de 26 años, acusada de agredir con una lima de afilar a un hombre de 59 años en el centro de Santa Ana fue detenida por la Policía Nacional Civil.

Según las autoridades, el ataque ocurrió sobre la 5ª calle poniente, entre las avenidas Fray Felipe de Jesús Moraga Sur y José Matías Delgado Sur en Santa Ana Centro. La víctima fue trasladada de emergencia al hospital San Juan de Dios, donde permanece en estado grave e inconsciente a causa de las lesiones en la cabeza.

Tras intentar huir de un control policial en la calle al lago de Coatepeque, Santa Ana Este, la PNC reportó la captura de dos hombres que se conducían en motocicleta en estado de ebriedad y que se mostraron agresivos contra los agentes.

Los detenidos fueron identificados como Dennis Adalberto Rojas Zaldaña, de 25 años, quien conducía con 165° de alcohol, y Christian Antonio Rivera Vásquez, de 25, que presentaba 118° de alcohol en la prueba.

La Policía Nacional Civil capturó en San Miguel a Javier Alberto Hernández, de 35 años, quien había sido denunciado por haber hurtado varias herramientas de construcción.

Al hombre además se le incautó una pulidora, un taladro y una pistola para pintar, según información. El hombre será remitido por el delito de hurto.