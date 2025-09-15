Un sujeto fue capturado por asalto a mano armada en Ciudad Pacífica, San Miguel Centro. El individuo fue identificado como Efraín Bustillo Romero de 49 años de edad.

Según versión de la Policía Nacional Civil, este ingreso a una farmacia y a punta de pistola amenazo a los empleados robando dinero en efectivo.

Este será remitido por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y robo.

Un hondureño fue denunciado tras un video difundido en redes sociales, donde se observa a Julio Cesar Portales Erazo, hurtando un celular en un negocio ubicado en el mercado municipal de Sonsonate centro. El sujeto fingió comprar una piñata para distraer a la vendedora y cometer el hecho. Este fue ubicado en Armenia y será remitido por el delito de hurto.

Mientras que en el cantón El Espino distrito de Zacatecoluca, La Paz Este, José Máximo Hernández Carranza de 50 años, fue capturado luego de lesionar en los brazos con una motosierra a su cuñado de 55 años, mientras este descansaba en una hamaca.

La causa del ataque podría ser rencillas familiares, la víctima fue trasladado a un hospital, mientras que Hernández Carranza será remitido por el delito de lesiones.

La Policía Nacional Civil capturo a Raúl Oswaldo Pérez de 32 años, por ser el presunto responsable del homicidio de una mujer de 21 años reportado el pasado 9 de septiembre en Nuevo Cuscatlán, La Libertas Este.

El individuo será procesado por homicidio.