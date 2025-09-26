La Policía Nacional Civil capturó en Santa Tecla a Itani Elías Martínez Rodríguez, quien será procesado por tráfico ilícito de drogas tras un operativo en la Primera Avenida Norte del departamento de La Libertad.

Al momento de su detención, se le incautó una mochila con dos bolsas de marihuana, dinero en efectivo y varios teléfonos celulares, lo que refuerza la hipótesis de que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes.

Aunque la captura representa un avance en la lucha contra el narcotráfico, las autoridades sostienen que aún se investigan posibles vínculos del detenido con otras redes criminales, lo que evidencia la dimensión del problema en la zona.