Un hombre acusado de vender drogas y usar una tienda como fachada fue capturado en Santa Tecla, tras un allanamiento realizado en una vivienda de la colonia El Trébol.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 65 paquetes de marihuana que, con un peso superior a dos kilogramos, alcanzan un valor estimado de 8 mil dólares.

Además, se decomisó un fusil AK-47 con su cargador, una pistola y 15 cartuchos, lo que refuerza las sospechas de que el detenido operaba bajo protección armada y con vínculos criminales de mayor alcance.