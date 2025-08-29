En un operativo policial desarrollado en San Salvador, varias personas fueron capturadas, mientras la Fiscalía General los acusa de pertenecer a estructuras criminales.

Según las autoridades, los detenidos enfrentan cargos por homicidio agravado, privación de libertad, desaparición de personas y agrupaciones ilícitas, delitos que se investigan bajo un marco legal reforzado.

Aunque las investigaciones continúan y podrían sumarse más implicados, la captura representa un golpe significativo contra pandillas que operan en la zona y que son señaladas por la comunidad como responsables de hechos violentos recientes.