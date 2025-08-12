La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura y deportación desde Texas, EE.UU., de Javier Argueta Argueta, requerido por violación agravada a un menor en Jocoro, Morazán, ocurrida entre 2011 y 2016.

El sujeto, buscado desde 2022 tras una denuncia del niño afectado, fue interceptado por autoridades estadounidenses y extraditado para enfrentar cargos en El Salvador, donde el caso revive patrones de impunidad en crímenes sexuales.

Paralelamente, la División Antinarcóticos destruyó 430 kg de cocaína (valor: $10.8 millones) incautados en Playa del Espino, Jucuarán, a dos salvadoreños vinculados al tráfico internacional.