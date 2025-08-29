Tres conductores fueron capturados por conducir bajo los efectos del alcohol en San Salvador Centro, tras provocar un accidente de tránsito en la intersección de la calle El Volcán y avenida Bernal.

Isaías Emanuel Palacios Juárez, identificado como el responsable del siniestro, registró 221 miligramos de alcohol en sangre durante la prueba etílica aplicada por las autoridades.

Los otros dos sujetos también resultaron positivos en exceso de alcoholemia, aunque en menores concentraciones.

La Policía Nacional Civil trasladó a los detenidos a dependencias judiciales donde enfrentarán cargos por poner en riesgo la seguridad vial.