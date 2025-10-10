Representantes de la asociación Aproaves fueron capturados por la Fiscalía General de la República, tras ser señalados de robar animales silvestres. Los detenidos fueron identificados como José Edgardo Kamen Mejía y Ericka Carla Juárez, quienes operaban bajo una supuesta organización dedicada a la protección de la fauna.

Según las investigaciones, ambos se hacían pasar por veterinarios y representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de ingresar a propiedades privadas. Una vez dentro, convencían a los dueños de entregarles los animales con el pretexto de necesitar atención, pero posteriormente exigían fuertes sumas de dinero para devolverlos.

Durante el operativo, la Fiscalía registro la sede de la asociación, donde fueron incautados 200 animales de fauna silvestre, entre ellos pericos, guacamayas y tucanes.

Los animales fueron trasladados a centros especializados del Ministerio de Medio Ambiente, donde recibirán atención veterinaria y manejo adecuado conforme a la ley. Los imputados enfrentarán cargos por hurto, ejercicio ilegal de la profesión, extorsión y depredación de la fauna protegida.