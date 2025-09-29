Actualidad
Capturan a sujeto de 54 años acusado de intento de homicidio
La víctima y una mujer resultaron heridos por el ataque con cuchillo
Prisión de 66 años para Edwin Lazo por violación y feminicidio
Salvadoreño muere en tiroteo en oficinas de ICE Dallas
India: al menos 39 muertos en estampida en mitin de actor político
Ucrania: niña muere en masivo ataque ruso con drones y misiles
Bad Bunny será el protagonista del Halftime Show del Super Bowl
Tráfico de personas, uno de los principales problemas de las autoridades en Kansas
FIFA castiga a El Salvador con multa y cierre de estadio
Santa Ana: Mujer agrede con lima de afilar a adulto mayor
Bad Bunny será artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl
Selena Gómez y Benny Blanco contraen matrimonio en Santa Bárbara
Kansas enfrenta trata laboral que representa 80% de casos de explotación
FIFA sanciona a El Salvador por racismo en partido ante Surinam
Recompensas de hasta 10 millones por datos contra crimen organizado
Urbania busca expandirse en la región
Lucha contra el cáncer de mama
Migración, conflictos armados y economía, principales temas abordados en la ONU
80% del territorio salvadoreño vulnerable a los impactos del cambio climático
Proyectos del Ministerio de Obras Públicas para el 2025
Falleció Catalino Miranda
Santa Ana: Mujer agrede con lima de afilar a adulto mayor
Racha vial deja un muerto y varios lesionados en El Salvador
Bomberos controlan incendio vehicular en Carretera de Oro
Vecinos alertan peligro en la 23 calle Poniente por alcantarilla sin tapa
Estos 5 alimentos protegen tus riñones y mejoran su función naturalmente
Cardiólogo revela 4 señales silenciosas de que tu corazón está en peligro
Tres comidas diarias: la clave para mantener energía y concentración todo el día