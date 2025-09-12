La identidad del sospechoso fue revelada poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara durante una entrevista que se había detenido al supuesto asesino.

Según apuntaron varios medios, la captura del supuesto responsable se hizo cerca del parque nacional de Zion, unos 400 kilómetros al sur del lugar del atentado en Utah, después de acordar con su padre que se entregara.

Robinson fue señalado por varios medios como un buen estudiante y se han compartido varias fotos con su familia, en ambiente universitario y con lo que parece ser una relación con las armas desde temprana edad.