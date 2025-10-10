Un ciudadano salvadoreño de 38 años fue detenido en el puesto fronterizo de El Amatillo, en el departamento del Valle, durante un operativo conjunto entre la Policía de Honduras e Interpol.

El detenido era buscado por las autoridades de su país por violación, robo y extorsión, delitos cometidos mientras trabajaba como taxista en San Miguel.

Según los informes, el hombre habría abusado de al menos dos mujeres entre 2016 y 2019, aprovechando su vehículo para atacarlas y despojarlas de sus pertenencias bajo amenazas de muerte.