Pérez fue ubicado en la colonia Cipresales, de la zona 6, en el país vecino y fue entregado a las autoridades salvadoreñas en frontera Las Chinamas, en Ahuachapán centro.

Pero según reportes publicados por la PNC, este sujeto ya había sido detenido el 16 de enero del año 2020, por lo que se desconoce cómo es que escapó al territorio guatemalteco.

Bladimir Pérez tiene un amplio récord delictivo es acusado de homicidio agravado, extorsión, privación de libertad, tenencia, portación o conducción de arma de guerra, desórdenes públicos, y agrupaciones ilícitas.