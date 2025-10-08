Las autoridades reportan dos homicidios ocurridos el martes en el departamento de La Unión, donde un hombre fue capturado por uno de los crímenes.

En San Marcos, un ciudadano de 35 años falleció a causa de lesiones por arma blanca, un caso que se mantiene bajo investigación activa.

Mientras tanto, en Anamorós, las autoridades lograron la aprehensión de un hombre de 37 años, quien es señalado como el responsable de golpear hasta la muerte a un hombre de nacionalidad hondureña, quien será remitido a la justicia para enfrentar los cargos correspondientes.