Capturan a hombre requerido por homicidio y a conductor acusado de atropellar a adultos mayores

En el distrito de Teotepeque, La Libertad, Costa, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y soldados de la Fuerza Armada capturaron a Geovany Gallardo Díaz, de 32 años.

El sujeto posee una orden judicial por el delito de homicidio agravado y fue ubicado en el cantón Mizata.

En otro caso, la PNC capturó a Edwin Yovani Mejía, de 38 años, conductor de un autobús de la ruta 208, señalado de atropellar a una pareja de adultos mayores en el kilómetro 36 de la carretera que conduce de Sonsonate a San Salvador, en el distrito de Armenia.