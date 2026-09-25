Capturan a hombre prófugo desde hace casi 20 años y buscado en EE. UU.

La Fiscalía General de la República, en coordinación con Interpol San Salvador, capturó a Jesús Reynaldo Requeno Ramos, requerido por la justicia de Estados Unidos. El hombre habría permanecido prófugo desde 2007, cuando fue acusado de homicidio en Maryland.

Según la Fiscalía, Requeno Ramos también enfrenta cargos federales en Florida por lavado internacional de dinero y tráfico de datos médicos.

Además, se le vincula con un fraude de 7.5 millones de dólares relacionado con kits de COVID-19 y pruebas genéticas consideradas innecesarias.