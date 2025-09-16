La captura de Simon Leviev, conocido como el estafador de Tinder, ha generado impacto internacional. El hombre, famoso por defraudar a mujeres a través de la popular aplicación de citas y cuya historia inspiró un documental de Netflix, fue arrestado por las autoridades de Georgia en el aeropuerto de Batumi, en respuesta a una orden de captura emitida por Interpol. Se estima que con sus engaños logró obtener cerca de 10 millones de dólares.

Leviev operaba creando una falsa imagen de lujos y comodidades para ganarse la confianza de sus víctimas. Iniciaba una relación con ellas, prometiendo una vida de lujos después, simulaba problemas con sus cuentas bancarias para pedirles sumas importantes de dinero. Una vez recibido el efectivo, desaparecía y buscaba nuevas víctimas. Actualmente, Tinder es una de las aplicaciones de citas más populares del mundo, con 60 millones de usuarios activos y 9.6 millones de suscriptores; en El Salvador, durante el primer trimestre de 2025, la plataforma registró ingresos semanales de 4,400 dólares, 2,000 descargas semanales y 55 mil usuarios activos.

Expertos en psicología alertan que, al igual que en el caso de Leviev, muchas personas que buscan pareja en estas plataformas pueden convertirse en presa fácil de estafadores si no toman precauciones.

La emoción de una nueva relación, puede hacer que se ignoren señales de alerta. Es por eso que expertos recomiendan verificar la identidad del contacto, no enviar dinero a desconocidos y reportar cualquier sospecha a las autoridades o a la misma aplicación para evitar nuevas víctimas.