En un video que circuló en redes sociales, un conductor aseguró que un joven que se dedica a limpiar parabrisas le habría provocado daños a su vehículo, y que además lo amenazó, por lo que horas después la Policía Nacional Civil procedió a su captura junto a otro hombre más.

Quienes fueron identificados como:

David Alexander Ramírez Trujillo, de 21 años y Miguel Ángel Montoya Ramírez, de 19 años, ambos remitidos por el delito de resistencia.

El hecho ocurrió sobre la 10a avenida norte y la alameda Juan Pablo II en San Salvador.

En las diferentes calles del país se observan a hombres y mujeres limpiando los parabrisas de los vehículos, algunos dicen que tuvieron que recurrir a este oficio ante la falta de oportunidades laborales.

Les toca trabajar bajo el sol y a veces hasta más de 12 horas, algunos días pueden recaudar, entre $5 y $20 dólares, a veces la cifra es menor.

Sin embargo, mientras algunos conductores los apoyan otros prefieren que no les limpien su parabrisas, y han denunciado en redes sociales la forma en la que lo realizan.