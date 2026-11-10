Capturan a dos conductores con más de 220 grados de alcohol

Dos conductores fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) en el kilómetro 49 y medio de la carretera Panamericana, a la altura de El Congo, luego de que se les detectaran niveles de alcohol superiores a los 220 grados.
Los intervenidos fueron identificados como Juan Antonio Ayala y Carlos Jaco.
Durante el procedimiento policial, uno de los acompañantes tomó el volante del vehículo e intentó escapar del lugar. Sin embargo, los agentes lograron neutralizarlo a pocos metros de donde se realizaba la intervención.
Ambos detenidos serán procesados por el delito de conducción peligrosa, informó la Policía Nacional Civil.