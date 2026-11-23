Se trata de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro” quien fue detenido durante un operativo de fuerzas especiales en el municipio de Guasave. De acuerdo con las autoridades mexicanas, la operación fue posible gracias a trabajos de inteligencia y coordinación con Estados Unidos.

Pero el arresto no ocurrió sin resistencia. Los elementos de seguridad fueron recibidos con disparos y explosivos, por lo que tuvieron que ingresar al inmueble para concretar la detención.

En un enfrentamiento como este, el peligro no se limita a quienes participan directamente en el operativo. También quedan expuestos los habitantes, que pueden verse atrapados entre los disparos, los bloqueos y los vehículos incendiados, incluso un partido de béisbol tuvo que ser suspendido, mientras los aficionados buscaban refugio ante las detonaciones.

Junto a “El Chapo Isidro” también fueron capturados dos presuntos operadores de su organización, quienes fueron trasladados a la ciudad de México. Tras el operativo se reportaron bloqueos y quema de vehículos en distintos municipios de Sinaloa.