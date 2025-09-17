Tres ciudadanos estadounidenses y dos guatemaltecos fueron acusados por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador de integrar una red internacional dedicada al fraude millonario en telecomunicaciones.

Los imputados Ryan David Le Pen, Howard Mandel, John Joseph Ranieri, Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro enfrentan cargos por estafa agravada y agrupaciones ilícitas contra seis empresas operadoras en Latinoamérica.

La Fiscalía sostiene que buscaban desvalorizar Continental Towers para adquirirla a precio reducido, afectando operaciones en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú. El tribunal emitió órdenes de captura y solicitó alerta roja de Interpol.