Nueve personas, incluidas dos mujeres, fueron capturadas en los departamentos de San Miguel y La Unión por su presunta participación en una red de explotación sexual de una menor.

Según la Fiscalía, los hechos se suscitaron entre agosto de 2023 y marzo de 2024, período durante el cual las imputadas drogaban y embriagaban a su joven vecina para luego ofrecerla a cambio de dinero.

La investigación, que se prolongó entre seis y doce meses, permitió la aprehensión de los nueve individuos y la incautación de varios celulares y un arma de fuego como evidencia clave para el caso.