Capacitación en nuevas tecnologías para el sector turístico

Las nuevas tecnologías estas transformando de manera profunda sectores claves y el rubro turístico no se está quedando atrás. Implementar herramientas innovadoras ayuda en el fortalecimiento del servicio y oferta en las actividades empresariales.
Especialistas señalan que la inteligencia artificial, está apoyando a qué el sector turismo tenga un mejor desempeño, fortaleciendo diversas áreas.
Empresarios que ya están implementando estas herramientas mencionan que con su uso han logrado potenciar y visibilizar sus negocios.
Aunque estas herramientas benefician el sector turismo, el presidente de Conamype, Paul Steiner, mencionó que no se debe descuidar el verdadero atractivo del turismo.
Micro y pequeñas empresas del sector turismo y proveedores de productos y servicios, están participando de capacitaciones orientadas a fortalecer conocimiento, herramientas y oportunidades vinculadas a tecnologías aplicables a sus actividades empresariales.