Capacitación en nuevas tecnologías para el sector turístico

Conamype fortalece al sector turismo con formación e innovación, especialmente en la incorporación de inteligencia artificial en las Mypes.

Las nuevas tecnologías estas transformando de manera profunda sectores claves y el rubro turístico no se está quedando atrás. Implementar herramientas innovadoras ayuda en el fortalecimiento del servicio y oferta en las actividades empresariales.

Especialistas señalan que la inteligencia artificial, está apoyando a qué el sector turismo tenga un mejor desempeño, fortaleciendo diversas áreas.

Empresarios que ya están implementando estas herramientas mencionan que con su uso han logrado potenciar y visibilizar sus negocios.

Aunque estas herramientas benefician el sector turismo, el presidente de Conamype, Paul Steiner, mencionó que no se debe descuidar el verdadero atractivo del turismo.

Micro y pequeñas empresas del sector turismo y proveedores de productos y servicios, están participando de capacitaciones orientadas a fortalecer conocimiento, herramientas y oportunidades vinculadas a tecnologías aplicables a sus actividades empresariales.