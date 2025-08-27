Más de 6,050 salvadoreños han sido deportados durante este año, acorde la estadística de la Dirección General de Migración y Extranjería, una tendencia que ha incrementado enfatiza el director de Insami, en julio de 2025 se elevó en un 55% en relación al 2024.

Los impactos para quienes retornan al país que abandonaron por diferentes causas, son múltiples, por ejemplo, en lo económico asegura que se deja de generar riqueza tanto en Estados Unidos como en El Salvador, mientras que en lo familiar, moza lo cataloga como una tragedia.

En el aspecto psicológico, expertos establecen un impacto directo en la salud mental. Atraviesan un proceso que inicia con la perdida de la familia que ha quedado en otro país, una ruptura en los proyectos, estudio y trabajo.

También existe organizaciones como la Federación Luterana Mundial que trabaja con países como El Salvador y Honduras en brindar apoyo psicosocial a las personas retornadas y en capacitación para un negocio o un trabajo, además se les da un capital semilla y acompañamiento para que inicien con un emprendimiento.

Estas capacitaciones tienen una duración de ocho meses a un año y son gratuitas. La federación invierte hasta 2,000 dólares por persona.

Este tipo de oportunidades aseguran contribuirán a incorporarse a empresas o iniciar con un negocio.