La reducción de las lluvias y el aumento de las temperaturas están afectando la producción agrícola. Para enfrentar esta situación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería capacitó a personal técnico del programa de aumento a la producción en prácticas de agricultura orgánica.

Los participantes aprendieron a activar microorganismos de montaña en fase sólida y líquida, y a elaborar bocashi, un abono orgánico fermentado. Para prepararlo se utilizan materiales como gallinaza, cascarilla de café y cachaza de caña.

Los microorganismos de montaña mejoran la fertilidad del suelo y sirven de base para elaborar otros foliares. Por su parte, el bocashi aporta nutrientes y mejora la textura y estructura del suelo. Estas prácticas también permiten reducir los costos de producción.

El personal técnico replicará estas técnicas con los productores en el campo. Además, se busca establecer una biofábrica en cada zona productiva donde el programa tiene presencia, para que los agricultores puedan producir sus propios insumos.