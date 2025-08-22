Una rastra varada en la carretera del puerto de La Libertad, con sentido a la carretera Panamericana provoco caos vehicular, cientos de automovilistas que intentaban ingresar al redondel Utila resultaron afectados.

Uno de los corredores viales impactados fue el bulevar Sur, los automovilistas procedentes de Santa Ana y Santa Tecla que toman esa ruta para llegar a Zaragoza o el Puerto de La Libertad no lograban avanzar.

El panorama fue similar para quienes circulaban de Zaragoza a Santa Elena o buscaban el redondel El Platillo tardaron más de una hora en comenzar a circular, quienes buscaban el Puerto de La Libertad también se enfrentaron al fuerte congestionamiento.

Y aunque la rastra fue removida, el tráfico continúo debido a la cantidad de vehículos que circulan en el sector, esta situación también provoco desvíos y acumulaciones en calles secundarias y arterias cercanas afectando también la movilidad de residentes y miles de comerciantes en la zona.