Caos vehicular se generó en el kilómetro 12 de la carretera al Puerto de La Libertad, luego que una rastra procedente de Honduras presentara desperfectos mecánicos mientras intentaba ingresar a una empresa de la zona. El vehículo de carga pesada permaneció varado por cinco horas en el carril con sentido hacia San Salvador, decenas de personas resultaron afectadas.

Ante la imposibilidad de avanzar pasajeros del transporte público decidieron caminar durante más de una hora para llegar a sus destinos.

Mientras se realizaban las labores para remover la rastra, autoridades del Viceministerio de Transporte habilitaron un carril reversible para agilizar la circulación.

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar en este tramo, el pasado 22 de agosto, otra rastra también provocó un colapso vehicular en la misma carretera debido a fallas mecánicas.