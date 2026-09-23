Cansancio persistente pese a dormir ocho horas puede ser síntoma de diabetes, hipotiroidismo o anemia

El cansancio que persiste a pesar de dormir ocho horas puede ser el síntoma cardinal de enfermedades como diabetes, hipotiroidismo o insuficiencia adrenal, según explicó la doctora María Lacayo, internista y endocrinóloga.

La especialista señaló que es importante identificar los síntomas que acompañan a este cansancio para orientar el diagnóstico.

La especialista indicó que si el cansancio se acompaña de aumento de peso, podría tratarse de resistencia a la insulina o hipotiroidismo, mientras que en mujeres con irregularidades menstruales podría evidenciar un desbalance hormonal.

Otros síntomas como caída de cabello, estreñimiento, piel seca o intolerancia al frío orientan hacia un posible hipotiroidismo.

La doctora explicó que los cambios hormonales durante el periodo menstrual, específicamente los picos de estrógeno y progesterona, también generan variaciones en los niveles de energía.

Para descartar causas comunes, recomendó un perfil básico de hormonas tiroideas como la TSH, así como exámenes para detectar anemia.